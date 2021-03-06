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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bülent Uygun ile anlaştıklarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

Muhittin Sandıkçı   | 06.03.2021
Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bülent Uygun ile anlaştıklarını açıkladı

Rize

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları olduğunu hatırlatarak, "Yaptığımız görüşmelerde takıma katkı sağlayacağına inandığımız Bülent Uygun ile anlaşma sağladık. Bülent hoca ile 1,5 yıllık anlaşma hazırladık. Bir aksilik olmazsa resmi imzaları yarın Rize'de atacağız." diye konuştu.

Kartal, camianın birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduğunu, herkesin Uygun'a destek vermesi gerektiğini kaydetti.


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