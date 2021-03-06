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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, başkent deplasmanında

Eryaman Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Hilmi Sever   | 06.03.2021
Medipol Başakşehir, başkent deplasmanında

İstanbul

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrılan ve ligdeki galibiyet özlemi 10 maça yükselen Medipol Başakşehir, haftaya 26 puan ve averajla 17. sırada girdi.

Medipol Başakşehir gibi ligde 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puan ve averajla son sırada yer alıyor.

Rafael geri dönüyor

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası sona eren Brezilyalı sağ bek Rafael, bu mücadelede forma giyebilecek.

Medipol Başakşehir'de Nacer Chadli, Junior Caiçara ve Bolingoli'nin sakatlıkları sürüyor.

Dört futbolcu kart ceza sınırında

Bu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Gençlerbirliği müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu dört oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 30. haftada Beşiktaş'ı konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.

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