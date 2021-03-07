Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gaziantep'in deplasmanda kazanamama serisi 7 maça çıktı

Kırmızı-siyahlılar, ligdeki 14 dış saha maçında sadece 14 puan topladı.

Kerem Kocalar   | 07.03.2021
Gaziantep'in deplasmanda kazanamama serisi 7 maça çıktı Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Gaziantep

Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Gaziantep'in deplasmanda kazanamama serisi 7 maça yükseldi.

Lige iyi bir başlangıç yaparak üst sıralarda kendisine yer bulsa da son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla orta sıralara gerileyen Gaziantep temsilcisi, deplasmanda taraftarını üzmeyi sürdürdü.

Dış sahada son olarak ligin 14. haftasında Kasımpaşa'yı 4-0 yenen Gaziantep, ardından oynadığı 7 deplasman müsabakasında da 3 puan alamadı.

Kasımpaşa galibiyeti sonrası deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, Demir Grup Sivasspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-0, Fatih Karagümrük'e 2-0, Trabzonspor'a 1-0 yenildi. İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, son olarak da Beşiktaş'a 2-1 kaybetti.

Sezonun geride kalan 29 haftasında 43 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip sahalarda çıktığı 14 müsabakada 14 puan elde edebildi.

Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın yerine göreve getirilen Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ise henüz deplasman galibiyetiyle tanışamadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgını, aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 641 vaka kaydedildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Filistin'de Ramallah'ın Kovid-19 nedeniyle bir hafta süreyle giriş-çıkışlara kapatılması kararlaştırıldı
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Gaziantep'in deplasmanda kazanamama serisi 7 maça çıktı

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 10. randevuda

Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulunun yapısının değiştirilmesi için TFF'ye çağrıda bulundu

Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulunun yapısının değiştirilmesi için TFF'ye çağrıda bulundu
Beşiktaş üst üste 5. galibiyetini aldı

Beşiktaş üst üste 5. galibiyetini aldı
Fenerbahçe, 1959'dan önce kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe, 1959'dan önce kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi için TFF'ye başvurdu