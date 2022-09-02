Dolar
18.22
Euro
18.21
Altın
1,703.85
ETH/USDT
1,594.10
BTC/USDT
20,090.00
BIST 100
3,175.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. -VTR
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Hilmi Sever   | 02.09.2022
Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertiler son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 2-0 yendi.

Turuncu-lacivertli ekip bu maç öncesinde 7 puanla Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 6. sırada yer alıyor.

Dört maç oynayıp, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Alanyaspor ise haftaya 5 puanla 12. sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alımı yapacak
ALES sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz
1500 hakim ve savcı adayı alınacak
Bakan Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda konuştu: Farklı birtakım enerji verimliliği politikalarına ihtiyaç var

Benzer haberler

Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Kayserispor

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ile yollar ayrıldı

PFDK, Fenerbahçeli Valencia'ya 1 maç men cezası verdi

PFDK, Fenerbahçeli Valencia'ya 1 maç men cezası verdi
Trabzonspor, Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, Maxi Gomez'i kadrosuna kattı
Hull City, Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas'ı kiraladı

Hull City, Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas'ı kiraladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet