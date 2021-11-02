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Spor, Futbol

Manisa FK'de kadro dışı bırakılan 5 futbolcu takıma döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun takıma döndüğü bildirildi.

Ahmet Bayram   | 02.11.2021
Manisa FK'de kadro dışı bırakılan 5 futbolcu takıma döndü

Manisa

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadro dışı bırakılan Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı kararla takıma döndü.

Futbolcuların, yeniden takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Manisa FK'de 17 Ekim'de iç sahada oynanan ve 3-0 kaybedilen Adanaspor maçı sonrası teknik direktör Naci Şensoy ile sportif direktör Serkan İşyapan'ın görevine son verilmiş, 5 futbolcu da kadro dışı bırakılmıştı.

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