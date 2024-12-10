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Spor, Futbol

Malmö-Galatasaray maçını John Brooks yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda oynayacağı maçta İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.

Metin Arslancan  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Malmö-Galatasaray maçını John Brooks yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak karşılaşmada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren Bond oldu.

Mücadelede VAR koltuğunda Jarred Gillett, AVAR'da ise Cesar Soto Grado görev alacak.

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