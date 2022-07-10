Dolar
17.27
Euro
17.60
Altın
1,742.48
ETH/USDT
1,176.00
BTC/USDT
21,023.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süha Gür   | 10.07.2022
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

İstanbul

 Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşuyla başladığı belirtildi.

Isınma ve koordinasyon ile süren idmanın pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da İngiltere Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçı oynayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
İstanbul'daki yağışta Sarıyer'deki bir camiyi su bastı
İstanbul'da yağışlardan evleri zarar görenlere 3 bin lira destek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerle bayramlaşma töreninde konuştu
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet: İnşallah yine ligde şampiyon olacağız

Galatasaray'ın 6. Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira

MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de üst sıraları zorlamak istiyor

MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de üst sıraları zorlamak istiyor
Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa sunulacak

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa sunulacak
Altınordulu Kubilay Aktaş: Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk

Altınordulu Kubilay Aktaş: Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk