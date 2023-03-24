A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçı hazırlıklarını tamamladı

Erivan
Karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Yağmur altında gerçekleştirilen idman öncesinde futbolcular ve teknik ekip saha ortasında basın mensuplarına görüntü verdi.
Antrenman ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Ermenistan maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile yönetim kurulu üyeleri izledi.
Stefan Kuntz idmanın ilk bölümünde saha kenarında Hamit Altıntop ile bir süre sohbet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.