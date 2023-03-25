Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,979.09
ETH/USDT
1,738.90
BTC/USDT
27,388.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu

Hazırlık maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a konuk olacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Erkan Tiryaki  | 25.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu

Ankara

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Azerbaycan kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi.

Galatasaray ile Karabağ, yarın Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü
Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine devrildi
MSB, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da bazı yolların yasa dışı kullanılmasına karşı önlemler aldı

A Milli Takımı, EURO 2024 eleme grubuna galibiyetle başladı

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Trabzonspor'da yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi

Trabzonspor'da yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet