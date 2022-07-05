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PSG'de Pochettino dönemi bitti

Hüseyin Burak Demirer   | 05.07.2022
PSG'de Pochettino dönemi bitti

Ankara

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021'in ocak ayında başına geçtiği takımla 84 maça çıkan Pochettino ve ekibine, emeklerinden ötürü teşekkür edildi.

Pochettino yönetimindeki PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

50 yaşındaki teknik adam daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.


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