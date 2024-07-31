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Spor, Futbol

Lille-Fenerbahçe maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Emre Doğan  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Lille-Fenerbahçe maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek

İstanbul

Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

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