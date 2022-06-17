Dolar
17.31
Euro
18.11
Altın
1,842.46
ETH/USDT
1,088.10
BTC/USDT
20,669.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süha Gür   | 17.06.2022
Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THK, 25-26 Haziran'da Eskişehir'de havacılık festivaline ev sahipliği yapacak
Karabük'te sağanak etkili oldu
İBB ekipleri, Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu: Bütün çocuk ve gençleri camilerimize bekliyoruz

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi

Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi

Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev oldu

Fenerbahçe sahaya indi

Fenerbahçe sahaya indi
Fenerbahçe, Bruma'nın kiralık transferi için PSV Eindhoven'la anlaştı

Fenerbahçe, Bruma'nın kiralık transferi için PSV Eindhoven'la anlaştı
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı