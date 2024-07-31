Milli wushucular kürsüye çıkmaya devam ediyor
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, milli sporcuların başarılarını bu yıl da sürdürdüğünü söyledi.
Ankara
Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli wushucuların 2023 yılında önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Geçen sene olduğu gibi bu yıl da başarılarımız artarak devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl 10'un üzerinde madalya almıştık. Bu yıl İsveç'te yapılan Avrupa Şampiyonası'na 9 sporcuyla katıldık ama 6 madalya almayı başardık. Milli sporcularımız 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Düzce'de yapılan Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda da 11 altın, 13 gümüş ve 44 bronz olmak üzere toplam 68 madalya aldık." ifadelerini kullandı.
Edirne'nin 17-23 Temmuz tarihlerinde Açık Balkan Avrupa Şampiyonası ve Avrasya Kupası'na ev sahipliği yaptığını hatırlatan Akyüz, "Burada da 283 altın, 152 gümüş ve 198 bronz olmak üzere toplamda 633 madalya alarak bir rekora imza attık." dedi.
Milli sporcuların dünya şampiyonalarına hazırlandığını dile getiren Akyüz, şu değerlendirmeyi yaptı:
"İnşallah bu yıl da sporcularımızı başarılarla taçlandıracağız. Federasyon olarak bir taraftan vatana, millete faydalı gençler yetişmesini sağlarken, bir taraftan da sportif başarıyla onların bu misyonlarını taçlandırıyoruz. Bu yıl da bu misyonumuz inşallah en iyi şekilde devam edecek. Geçen yılki başarımızı, biraz daha yükseğe çıkartmak istiyoruz."
“Yeniden Refah Partisi milletin nazarında cazibesini ve teveccühünü maalesef kaybetti"Yerel seçimler öncesi bir tavır ortaya koyduklarına değinen Abdurrahman Akyüz, açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildiği Yeniden Refah Partisi'nden ihraç edildiğini öğrendiğini söyledi.
Akyüz, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bizim siyasi bir yönümüz de var. Hiçbir şeye ilgisiz, alakasız değiliz. Yine bir spor söyleşisinde dile getirdiğimiz bir konu vardı; o konuya da değinmek istiyorum. Yerel seçimlerde bir tavır ortaya koyduk. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesiydim. Yeniden Refah Partisi'nin seçimlere Cumhur İttifakı ile girmesi tavsiyesinde bulundum. Bunun mücadelesini yaptım ama ne yazık ki partimiz bu konuda yanlış bir yol izledi. Biz bu konuda çok uğraştık, bazı televizyon programlarında ikazlarda bulunduk ama ne yazık ki bunlar kendilerine tesir etmedi. Benim bu iyi niyetli çabalarıma karşılık olarak onlar bizi disipline sevk ettiler. Birkaç hafta önce öğrendiğim duruma göre bizi ihraç etmişler. Tabii bu üzücü bir durum. Biz kendilerinin, ülkenin, memleketin iyiliği adına doğru safta olmaları için böyle bir çaba gösterdik, bu görevi yaptık. Maalesef bu karşılık bulmadı ve yanlış bir yola girdiler. Yeniden Refah Partisi milletin nazarında cazibesini ve teveccühünü maalesef kaybetti."
Yeniden Refah Partisi ile bir alakasının kalmadığını belirten Akyüz, "Biz isterdik ki Yeniden Refah Partisi, milletin yaralarına merhem olsun, milletin derdiyle dertlensin. Benim isteğim o şekildeydi ama onlar nedense başka bir şeye girdiler. Ortalıkta bir takım dedikodular dolaştı. Bunlar üzücü şeyler." diye konuştu.
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