Dolar
17.30
Euro
18.27
Altın
1,852.04
ETH/USDT
1,096.60
BTC/USDT
20,875.00
BIST 100
2,485.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız, tarafsız bir futbol ortamının tesis edilmesini talep ediyor; göreve yeni başlayan TFF başkanı ve yönetim kurulunun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 16.06.2022
Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, bugün başkanlığa seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, TFF yönetiminin her kulübe eşit mesafede olmasına vurgu yapıldı.

İmtiyazsız bir futbol ortamı oluşturulması talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı ve yönetim kurulu bugün itibarıyla netleşmiştir. Yeni başkan Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun öncülüğünde; son birkaç yıldır yaşanan, geçen sene zirveye çıkan adaletsizliğin Türk futbolunda son bulmasını, TFF çatısı altında görev alan tüm kişilerin, istisnasız şekilde ve ciddi bir sorumlulukla her kulübe eşit mesafede durmasını, sahada mücadele eden tüm takımlara, futbolun kuralları ve hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar esas alınarak yüzde yüz tarafsızlıkla yaklaşmasını, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız, tarafsız bir futbol ortamının tesis edilmesini talep ediyor; göreve yeni başlayan TFF başkanı ve yönetim kurulunun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı
Kütahya ve Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Takım harcama limitleri 20 Haziran'da açıklanacak

Takım harcama limitleri 20 Haziran'da açıklanacak

Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama

Trabzonspor, Denswil ile 3+1 yıllık mukavele imzaladı

Trabzonspor'da Nwakaeme'den ayrılık açıklaması: Birlikte tarih yazdık

Trabzonspor'da Nwakaeme'den ayrılık açıklaması: Birlikte tarih yazdık
Hollandalı santrafor Weghorst Beşiktaş'tan 2 gün süre istedi

Hollandalı santrafor Weghorst Beşiktaş'tan 2 gün süre istedi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız