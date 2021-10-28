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Spor, Futbol

Ligin 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Ercan Doğan   | 28.10.2021
Ligin 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

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