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Spor, Futbol

Lider Sivasspor Fenerbahçe engelini de geçti

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek puanını 33'e çıkardı.

Önder Felek   | 15.12.2019
Lider Sivasspor Fenerbahçe engelini de geçti Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş (sağda) rakibi ile mücadele etti. ( Halife Yalçınkaya - Anadolu Ajansı )

Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 yendi.

9. dakikada Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

13. dakikada Fernando'nun ceza alanı içi sol çaprazdan plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada Dirar'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Rodrigues'in çapraz pozisyonda uzak köşeye etkili şutunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

32. dakikada Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Fernando'un soldan ceza sahasına girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

34. dakikada Muric, topu altıpasta müsait durumdaki Ozan Tufan'a gönderdi. Bu oyuncunun şutu istediği gibi olmazken, araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Pozisyonun devamında Dirar'ın vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti. 

45. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan ceza sahasına giren Ozan Tufan, müsait durumdaki Kruse'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda, top üsten farklı şekilde auta gitti.

48. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ceza alanına ortasında, arka direkte topa hareketlenen Yatabare geç kalınca mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.

49. dakikada Kruse'nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Serdar Aziz’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Sivasspor 59. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Ziya Erdal'ın pasında kale alanına hareketlenen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pası sonrası Yatabare'nin ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ani gelişen Fenerbahçe atağında orta sahadan aldığı topla hızla mesafe kat eden Ozan Tufan, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Deniz Türüç’e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmada Appindangoye'nin bacak arasından geçen top, ağlara gitti: 2-1.

90. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayı içinde kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi. 

90+7. dakikada Sivasspor farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ani gelişen Sivasspor atağında sağdan topla hareketlenen Kone, meşin yuvarlağı ceza alanında müsait durumdaki Ziya Erdal'a aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 3-1. 

Karşılaşma Sivasspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. 

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