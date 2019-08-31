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Spor, Futbol

Elneny Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'yi transfer ettiğini açıkladı.

Süha Gür   | 31.08.2019
Elneny Beşiktaş'ta

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhammed Elneny'ye, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Elneny, 2015-2016 sezonunun devre arasında İsviçre ekibi Basel'den İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Son 3,5 sezondur Arsenal forması giyen Mısırlı ön libero, geride kalan sezonda 17 resmi maçta forma giydi.

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