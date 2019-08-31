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Nacho Monreal Real Sociedad'da

İspanya temsilcisi Real Sociedad, Nacho Monreal ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 31.08.2019
Nacho Monreal Real Sociedad'da

Ankara

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, Arsenal'de forma giyen savunma oyuncusu Nacho Monreal'i kadrosuna kattı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Monreal'in bonservisi konusunda Arsenal ile anlaşmaya varıldığı ve 33 yaşındaki İspanyol sol bek ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Arsenal'de 6 sezondur forma giyen Monreal, 251 karşılaşmada 10 gole imza attı. Deneyimli oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada görev aldı.

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