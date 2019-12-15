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Spor

Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya Ulusal Stadı açıldı

2020 Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya Ulusal Stadı için açılış töreni düzenlendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.12.2019
Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya Ulusal Stadı açıldı

Ankara

Başkent Tokyo'da yapılacak 32. Olimpiyat Oyunları'nın açılış ve kapanış törenlerinin yanı sıra, atletizm yarışmaları ile futbol maçlarının da gerçekleştirileceği tesis, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katıldığı törenle açıldı.

Halkın, yüksek maliyeti sebebiyle tepki gösterdiği orijinal tasarımından vazgeçilen stadın inşası, 2016'nın aralık ayında başladı. 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda da kullanılan stat, Tokyo 2020 için Japon mimar Kengo Kuma'nın projesi doğrultusunda restore edildi. 68 bin seyirci kapasiteli stadyum, 156 milyar 900 milyon Japon yenine (yaklaşık 8 milyar 335 milyon lira) mal oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak.


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