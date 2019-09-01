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Spor, Futbol

Adam Stackhowiak üçüncü penaltısını kurtardı

Süper Lig'de Göztepe ile golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor'da kaleci Adam Stackhowiak üst üste 3. maçında rakibin penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

Ali Korkmaz   | 01.09.2019
Adam Stackhowiak üçüncü penaltısını kurtardı

İzmir

Süper Lig'de Göztepe ile Yukatel Denizlispor arasında oynanan 3. hafta karşılaşmasında Soner Aydoğdu'nun penaltı vuruşunu kurtaran Adam Stackhowiak üst üste 3. maçta da penaltı atışını kurtardı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Göztepe'nin hafta içinde Medipol Başakşehir'den kiraladığı Soner Aydoğdu ile kullandığı penaltı vuruşunda Polonyalı kaleci gole izin vermedi. Yukatel Denizlispor'un 10 kişi tamamladığı müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ligde ilk 2 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup ettikten sonra Göztepe ile berabere kalan Yukatel Denizlispor, 3. haftayı 7 puanla bitirdi. Yeşil-siyahlı ekip ligde kalesinde gol görmeyen tek takım olma unvanını sürdürdü.

Bu sezon ilk puanını Yukatel Denizlispor'dan alan Göztepe ise ligde gol atamayan tek ekip konumunda bulunuyor.

Adam Stackhowiak'tan başarılı performans

Bu sezon Galatasaray maçında Selçuk İnan, Antalyaspor karşılamasıda Aatıf Chahechouhe'nun penaltı vuruşlarında gole izin vermeyen Adam Stackhowiak, Göztepe karşısında da Soner Aydoğdu'nun penaltı atışında başarılı bir kurtarış yaptı.

Tecrübeli kaleci geride kalan 3 maçta gol yemedi.

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