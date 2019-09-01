Euro
6.40
Dolar
5.82
BIST 100
96,030.47
Altın
1,520.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

River Plate THY'nin sponsorluğuyla gurur duyuyor

River Plate Futbol Kulübü Başkanı D'Onofrio, THY'nin takıma forma sponsoru olmasına ilişkin, "THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak." dedi.

Muhammed Emin Canik   | 01.09.2019
River Plate THY'nin sponsorluğuyla gurur duyuyor

Buenos Aires

Türk Hava Yollarının (THY), 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate'e forma sponsoru olmasına ilişkin, River Plate'in El Monumental olarak bilinen stadyumunda basın toplantısı düzenlendi.

River Palet Kulüp Başkanı Rodolfo D'Onofrio, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, "Bu gerçekten River Plate için oldukça önemli bir an. Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak." diye konuştu.

İstanbul'da kısa bir süre kaldığını hatırlatan D'Onofrio, "İstanbul Havalimanını tanıma fırsatım oldu. Muhteşem bir havaalanı. Bütün dünyanın, hava yolu ve turizm gelişimini doğrudan görebildiği gerçekten harika bir şey." ifadelerini kullandı. 

D'Onofrio, anlaşmanın ekonomik tarafı üzerine sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Değerler şirketi THY ile olan ilişkimiz, onları yalnızca formamızda taşımamızla bize gelecek ekonomik gelirden çok daha önemlidir. Bu, güçlü ve büyük bir sponsorluğun yanı sıra River Plate'in THY markasının ulaştığı yerlerle bağ kurmasıdır. Şöyle örnek vereyim, THY uçaklarındaki dergide River'dan bir şey çıktığında milyonlarca kişi bunu görecek. Bir büyükle bir araya geldiğinizde ekonomik faydalardan çok daha fazlasını kazanırsınız."

"THY'nin River Plate sponsorluğu Arjantin'e turist çekecek"

Sponsorluğun Arjantin'e olumlu yansıyacağını belirten D'Onofrio, "Bu iş birliğinde anlaştıktan sonra Arjantin'in Moskova Büyükelçisi beni tebrik etti ve bu anlaşmanın Arjantin'e birçok turist getireceğini belirtti. Dünyanın diğer yerleri için de bu geçerli olacak. Bu bizim ülkemiz için büyük bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

Arjantin'de iki ezeli rakip River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak Libertadores Kupası yarı final maça ilişkin D'Onofrio, "River Plate forması her zaman değerleri temsil etti ve bu değerler bir maçın kazanılıp kaybedilmesinden her zaman daha önemli." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

River Plate THY'nin sponsorluğuyla gurur duyuyor

River Plate THY'nin sponsorluğuyla gurur duyuyor

THY, River Plate'in forma sponsoru oldu

THY’nin yeni Dreamliner’ları yerli koltuklarla uçuyor

THY'den 10 yıl aradan sonra Çin'de yeni güzergah

THY'den 10 yıl aradan sonra Çin'de yeni güzergah
THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi

THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi
'Yarışma, sadece Skylife'ı değil Türkiye'yi tanıtacak'

'Yarışma, sadece Skylife'ı değil Türkiye'yi tanıtacak'