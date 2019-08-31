Euro
6.40
Dolar
5.82
BIST 100
96,030.47
Altın
1,520.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Nadal ABD Açık'ta 4. turda

Tek erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal, üçüncü turda Güney Koreli Chung'ı 3-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz   | 31.08.2019
Nadal ABD Açık'ta 4. turda

İstanbul

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal dördüncü tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan İspanyol Nadal, üçüncü turda Hyeon Chung ile karşılaştı.

Nadal, dünya klasmanının 170. basamağındaki rakibini 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

İspanyol tenisçi, dördüncü turda John Isner-Marin Cilic maçının galibiyle karşılaşacak.

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, klasmanın 30 numarası Alman Julia Goerges'a 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak üçüncü turda elendi.

Eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki de Kanadalı Bianca Andreescu 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi ve turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Nadal ABD Açık'ta 4. turda

Nadal ABD Açık'ta 4. turda

Djokovic dördüncü turda

Federer ve Pliskova, ABD Açık'ta 4. turda

Serena Williams ve Djokovic üçüncü tura yükseldi

Serena Williams ve Djokovic üçüncü tura yükseldi
Federer 100. maçından galibiyetle ayrıldı

Federer 100. maçından galibiyetle ayrıldı
Nadal ikinci tura yükseldi

Nadal ikinci tura yükseldi