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Spor, Futbol

Sivasspor Traore'yi transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulüp, geçen sezon Konyaspor forması giyen Burkina Fasolu orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Serhat Zafer   | 31.08.2019
Sivasspor Traore'yi transfer etti

Sivas

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geride kalan sezon Konyaspor'da forma giyen Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore'yi renklerine bağladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın transfer listesi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yeni transferin hayırlı olması temennisinde bulunan Otyakmaz, "Traore ile son transferimizi gerçekleştirdik. Son olarak Konyaspor forması giyen Traore'yi hocamızın isteğiyle renklerimize kazandırdık. 1+1 yıllık sözleşme olacak. Kendisine başarılı bir sezon diliyoruz. Hem Demir Grup Sivasspor için hem de kendisi için umarım iyi bir sezon olur." dedi.

Traore ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Tanrının izniyle elimden geleni yapmaya çalışacağım. Takımımı ve kulübümü en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Traore, sözleşme imzaladı.

Abdou Razack Traore 

Burkina Faso'nun Abidjan dünyaya gelen 30 yaşındaki Traore, futbola Raja Casablanca 19 yaş altı takımında başladı.

Ardından Rosenborg ve Lechia Gdansk formasını giyen Traore, 2013 yılında Gaziantepspor'a transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Türkiye'de Kardemir Karabükspor formasını da terleten sporcu, son olarak Konyaspor'da görev yaptı. Traore, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor.

Kariyerinde çıktığı 290 maçta 71 gol atan Abdou Razack Traore, 42 kez de ülke milli takımının formasını giydi.


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