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Spor, Futbol

Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'yle ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Hilmi Sever   | 31.08.2019
Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'yle ilk idmanına çıktı

İstanbul

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Mevlüt Erdinç'in de takımla çalıştığı belirtildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda, 3 gruba ayrılan oyuncuların top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.

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