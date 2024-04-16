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Spor, Futbol

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF seçiminin haziran ayı başında yapılmasını istiyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Koç, bugün yapılan toplantıda TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasının uygun olduğunu belirtirken, TFF'nin seçimi öne almaması durumunda yeterli imza sayısının birkaç gün içinde tamamlanacağını söyledi.

Bozhan Memiş  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Kulüpler Birliği Vakfı, TFF seçiminin haziran ayı başında yapılmasını istiyor Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'ta bulunan binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, 18 Temmuz'da yapılacağı açıklanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimli genel kurulunun, tarihinin değiştirilmesinin tek gündem maddesi olduğunu dile getirdi.

Türk futbolunun menfaati için seçimin en kısa sürede yapılması gerektiği konusunda bütün kulüplerin hemfikir olduğunun altını çizen Koç, "Bunun için muhtelif yöntemler var. Hukuken bunun iki yöntemi var; imza toplamayla seçime gidersek en erken haziran ayının üçüncü haftasında seçim oluyor. Ama bizim istediğimiz haziran ayının başında olması. Bunun için de TFF'nin alacağı kararla mümkün. 18 Temmuz'un, yeni sezon yapılanması ve yeni gelecek başkanın elini kolunu bağlaması açısından uygun olmayacağını düşünüyoruz. Bu konuda fikir birliği var, 'Diyalogla yapalım, diyalog ve imzayla yapalım, imzayla zaten yapmak zorundalar' gibi değişik düşünceler var." açıklamasını yaptı.

Kulüpler olarak seçimlerin en kısa tarih olan haziran ayı başında yapılması konusunda mutabık kalındığına dikkati çeken Koç, şöyle devam etti:

"TFF'nin iradesiyle yapılacak seçimin en çabuk gerçekleştirilme süresi 22 gün. Bugünden hareket edersek mevcut sezonun bitiminde seçimlerin yapılması söz konusu. Yeni gelecek federasyonun önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak ortak hareket etme kararı aldık. Haziran ayı için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk. Bu heyet, TFF'yi ziyaret ederek aldığımız kararları, duygu ve düşünceleri kendilerine aktarıp, erken seçimi neden talep ettiğimizi anlatacaklar. Bu arada imza toplama süreci de devam edecek. Arada bayram olmasaydı imzalar çoktan toplanmıştı."

Bazı kulüplerin yaşanan bir durumdan rahatsız olduğunu da vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Aramızda bir konudan rahatsız olan kulüplerimiz var. İsim vermeyeceğim ama TFF yöneticilerinden bazılarının özellikle alt lig kulüplerini arayarak menfaat ve maddi anlamda destek konuşmaları yapmalarını son derece yadırgadık. TFF'nin bir yönetim kurulu üyesinin, kulüpleri arayarak 'imza vermeyin' demelerini sizlerin önünde açıklamak istedik. Doğru olanı, bu arkadaşın istifa etmesi. Burada şu anda 14 kulüp var, 6 kulüp toplantıya katılamadı. Ama net bir şekilde hepimizin tek vücut olduğu konu haziran başında seçimin yapılması. İnşallah arzuladığımız noktaya hep beraber gelebiliriz. Federasyonumuz bu yönde hareket etmeyi kabul etmediği takdirde biz ikinci alternatifi elimizde tutacağız. O da birkaç gün içinde tamamlanacaktır."

"(Mehmet Büyükekşi) Genel kanı aday olmayacağı, olmasının da yanlış olduğu yönünde"

Kulüpler Birliği'nde imza verenler ve imza vermeyenler olarak herhangi bir ayrıştırma olmadığı söyleyen Koç, herkesin bir an önce seçimin yapılmasını istediğini dile getirdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yapılacak seçimli genel kurulda aday olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Ali Koç, şunları söyledi:

"Mevcut başkanın aday olup olmayacağı da kafa karışıklığı konusu oldu. Bazı kulüplerde aday olacağı, bazı kulüplerde aday olmayacağı bilgisi var. Bizim anladığımız aday olmayacağı yönünde. Ama çoğunluğun düşüncesi, yeni bir kadroyla, taze kanla yeni sezonun planlamasının yapılması. Genel kanı aday olmayacağı, olmasının da yanlış olduğu yönünde. Aday olması durumunda ise Kulüpler Birliği'nden destek alamayacağı yönünde görüş var."

Diyalog konusunda bazı başkanların hemfikir olduğunu, belirlenecek 4 ismin ikna sürecini hayata geçireceğini ifade eden Koç, "Daha şık ve zarif yöntem olduğu için bunu tercih ediyoruz. İkna yönetimi meyve vermediği takdirde diğer cephanenin cebimizde olmasını istediğimiz için imza sürecini devam ettiriyoruz. Net sayı vermeyeceğim şu anda ama arife günü 100'e yakın imzaya geldik. Söz veren, bayramdan sonra imza vereceğini belirtenlerle sayı 200'ü buluyor. Burada hatırı sayılır sayıda başkanların düşüncesi de bundan sonrasının doğru kurgulanması, çok adaylı bir seçim olması, futbolun içinden gelen insanlar tarafından çok adaylı seçimle federasyonun belirlenmesi. Bundan sonrasını kurgulamazsak, geçmişteki yöntemlere ses çıkarmazsak, aynı sorunlar devam edecektir." diye konuştu.

Mevcut TFF yönetiminin aldığı yabancı sayısı kuralı ve Ziraat Türkiye Kupası'nın format değişikliğinin kulüplerle birlikte alınan bir karar olduğunu söyleyen Koç, kulüplerin genel kurula gitmek için imza toplama talimatının değiştirilmesiyle ilgili de ilerleyen dönemde bir çalışma yapılabileceğini ve bunun değiştirilebileceğini dile getirdi.

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