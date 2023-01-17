Konyaspor'da teknik direktörlüğe Aleksandar Stanojevic getirildi

Konya
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Stanojevic ile yönetici İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.
1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak.
Sırp teknik adam, 2009-2010 ve 2010-2011 yıllarında Partizan ile Sırbistan ligi şampiyonluğu yaşarken, yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.
Teknik direktörlüğe getirilen Stanojevic ilk antrenmanına çıktı
Arabam.com Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic, yeşil-beyazlı kulüpte çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Stanojevic, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada ilk kez yeni takımının başında yer alırken, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Konyaspor'da başarılı olmak istediğini dile getirdi.
Gayretli ve sıkı çalışan bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Stanojevic, "Benim için yeni bir sayfa. Bana yeni şanslar ve fırsatlar getirecek, buna inanıyorum. Burada olduğum için mutluyum. Önceki kulübümde de baskı altında bulundum. Taraftarlarla iç içe olduğumuz zamanlar yaşadık. Taraftarların beklentisi ve heyecanı bize ayrıca bir umut, gayret katıyor. Taraftarların hissiyatı ve reaksiyonu konusunda çok memnunum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.