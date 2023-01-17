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Spor, Futbol

Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Murat Kaya   | 17.01.2023
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Arabam.com Konyaspor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK disipline gönderildi.

Sevk nedenleri

Galatasaray'ın; Atakaş Hatayspor maçında "Çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirilirken, Beşiktaş'ın; Arabam.com Konyaspor maçında, Fenerbahçe'nin de; Gaziantep FK maçında gerçekleşen "Çirkin ve kötü tezahürat", "Saha olayları" ve "Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçeleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, diğer Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Doktoru Mehmet Mesut Çelebi'nin; Adana Demirspor maçında, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle, Kasımpaşa Kulübü idarecisi Serkan Reçber'in; Vavacars Fatih Karagümrük maçında, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle, Vavacars Fatih Karagümrük kulüp görevlisi Umut Köse'nin; Kasımpaşa maçında, "Sportmenliğe aykırı hareket" ve "tedbire uymama"gerekçeleriyle disiplin sevklerinin gerçekleştiği duyuruldu.


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