Dolar
18.78
Euro
20.26
Altın
1,908.61
ETH/USDT
1,582.50
BTC/USDT
21,283.00
BIST 100
5,315.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt   | 17.01.2023
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

16. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, Nelsson'ın uçarak kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

38. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Berkan Kutlu'nun rakipten kapıp verdiği pasta, sol çaprazda topla buluşan Mertens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

67. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa vuran Cavaleiro, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve mücadeleyi 2-1 üstün tamamlayan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar, Çekya Başbakanı Fiala ile görüştü
Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri: Türkiye'nin sıfır atık konusundaki rolü önemli
Emine Erdoğan: Bugün etkili adımlar atmazsak üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı kalmayacak
Sapanca Gölü'nde su seviyesi azalan yağışlar nedeniyle düştü
Danıştay'daki YSK üyeliği seçimi tamamlandı

Benzer haberler

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor çeyrek finale yükseldi

Galatasaray, Baran Aksaka'nın sözleşmesini uzattı

Süper Lig'in ilk yarısında Türk oyuncuya en az şans veren takım Galatasaray oldu

Süper Lig'in ilk yarısında Türk oyuncuya en az şans veren takım Galatasaray oldu
Süper Lig'de ilk yarının en hırçını Fenerbahçe

Süper Lig'de ilk yarının en hırçını Fenerbahçe
MKE Ankaragücü, kupada Beşiktaş'ı konuk edecek

MKE Ankaragücü, kupada Beşiktaş'ı konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet