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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Konyaspor'a deplasmanda yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

Deniz Açık, Sinan Balcıkoca   | 29.08.2022
Fenerbahçe, Konyaspor'a deplasmanda yenildi Fotoğraf: Sergen Sezgin - AA

Eskişehir

Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir'de oynanan Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

15. dakikada Konyaspor'da Bytyqi, sol kanattan taşıdığı topu, Fenerbahçe ceza sahası içindeki Muhammet Demir'e aktardı. Muhammet'in kontrol edemediği meşin yuvarlak auta çıktı.

33. dakikada Bytyqi, savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topla buluştu. Fenerbahçe ceza alanına giren Bytyqi'nin şutunda kaleci Altay, topu kontrol etti.

40. dakikada yeşil-beyazlı ekibin atağında, Soner Dikmen'in Fenerbahçe ceza sahasının solundan yaptığı ortada Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

İkinci yarı

50. dakikadaki Konyaspor atağında Bytyqi'nin sol kanattan Fenerbahçe kalesinin arka direğine doğru yaptığı ortada topla buluşan Muric'in şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı bloke etti.

55. dakikada Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in düşürülmesi sonucu ceza sahası dışından sağ çaprazdan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Rossi'nin ceza alanı içine doğru yaptığı ortada iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

61. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan İrfan Can Kahveci'nin Konyaspor ceza sahası içine yaptığı ortada kale direğine yakın bölgede topla buluşan Rossi'nin şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

65. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada Fenerbahçe savunmasını geçen topa Muhammet Demir kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

90. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan Konyaspor ceza alanı içine yaptığı ortada iyi yükselen Joao Pedro'nun kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

90+6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Arao'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

Arabam.com Konyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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