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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi.

Erkan Tiryaki   | 29.08.2022
MKE Ankaragücü teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi

Ankara

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