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Spor, Futbol

Konyaspor 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Arabam.com Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Sinan Balcıkoca   | 10.09.2022
Konyaspor 3 puanı tek golle aldı

Eskişehir

Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle karşılaşma, Eskişehir'de oynandı.

4. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin ortasında Endri Çekiçi'nin kayarak dokunduğu top, az farkla auta çıktı.

12. dakikada Arabam.com Konyaspor kaleyi cepheden gören bir noktada serbest vuruş kazandı. Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırdı.

40. dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Lobjanidze, Ribeiro'ya pas verdi. Ribeiro'nun ceza yayının gerisinden attığı sert şutu, kaleci Sehic, kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarı

66. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Endri Çekiçi'nin pasında savunma arkasında topla buluşan Bytyqi'nin ortasını Soner Dikmen kafayla indirdi. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Bruno Paz, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

73. dakikada Arabam.com Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Atakaş Hatayspor'un savunmadan çıkarken yaptığı hata sonucu topla buluşan Soner Dikmen, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dikmen'in vuruşunda Erce Kardeşler, gole izin vermedi.

74. dakikada Arabam.com Konyaspor net fırsattan yararlanamadı. Muhammet Demir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruş, kale direğinin yanından auta çıktı.

87. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunu kaleci Erce Kardeşler, kornere çeldi.

Maç, yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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