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Spor, Futbol

Konyaspor ile Medipol Başakşehir golsüz berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir'de oynanan Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 berabere bitti.

Sinan Balcıkoca   | 15.08.2022
Konyaspor ile Medipol Başakşehir golsüz berabere kaldı

Eskişehir

Karşılaşmanın 5. dakikasında Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Bytyqi, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

36. dakikada Medipol Başakşehir atağında sol kanattan ceza sahasına giren Münir Chouiar, Szysz'a pas verdi. Szysz'ın yerden vuruşunda top kalecinin solundan dışarı çıktı.

44. dakikada yeşil-beyazlı takımının atağında ceza sahasında topla buluşan Guilherme, penaltı noktası yakınlarındaki Soner Dikmen'e pas verdi. Müsait pozisyondaki Dikmen'in vuruşunu kaleci Volkan Babacan çıkardı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

53. dakikada hızlı gelişen Arabam.com Konyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

83. dakikada Medipol Başakşehir atağında Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasına iyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

87. dakikada Arabam.com Konyaspor gole çok yaklaştı. Lima'nın kaleciye geri pasında Rahmanovic araya girdi. Rahmanovic, defansın müdahalesiyle düzgün vuruş yapamayınca top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

"İstediğimiz netice çıkmadı bugün"

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Arabam.com Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Sözer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç olacağını bilerek geldiklerini söyledi.

Önemli bir maça galibiyet için çıktıklarını anlatan Sözer, ilk yarım saat istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydetti.

Sözer, rakibin savunmada ciddi mücadele verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Rakip, her topu çıkarmaya çalıştı. Bir, iki şans bulup kendisi maçı almaya çalıştı. Biz oyunumuza devam ettik. Pozisyonlar çıkarmaya çalıştık. Son anda Berkay'a bir pozisyon geldi. Değerlendirsek, maçı galibiyetle bitireceğiz ama maçı bir iki pozisyonda da verebilirdik. Sonuçta berabere bitti. Bizim bu neticeyi kabul etmemiz gerekiyor ama istediğimiz netice çıkmadı bugün."

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