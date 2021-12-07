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Spor, Futbol

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süha Gür   | 07.12.2021
Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, ligde Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmada usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle bordo-mavililerin disipline gönderildiği belirtildi.

Galatasaray'ın, Altay müsabakasında talimatlara aykırı hareket ve saha olayları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Yukatel Kayserispor'un da Fraport TAV Antalyaspor maçında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline yollandığı vurgulandı.

Atakaş Hatayspor'un, Medipol Başakşehir maçında çirkin ve kötü tezahürat, İttifak Holding Konyaspor'un ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinde saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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