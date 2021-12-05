Dolar
13.71
Euro
15.50
Altın
1,784.01
ETH/USDT
4,141.10
BTC/USDT
48,956.00
BIST 100
1,910.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir’de uyuşturucu bağımlılığından kurtarılan gençlerin anneleriyle buluşma programında konuşuyor. Tunceli'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı. -VTR
logo
Spor, Futbol

Yukatel Kayserispor sahasında galip

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Murat Asil   | 05.12.2021
Yukatel Kayserispor sahasında galip Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.

5. dakikada Amilton'un çizgiye inerek sağ kanattan yaptığı ortaya Güray Vural'ın arka direkte vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

11. dakikada Hosseini'nin kendi yarı alanının ortalarından gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına koşu yapan Thiam, penaltı noktası üzerinde topu kontrol ettikten sonra dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

15. dakikadaki Kayserispor atağında Thiam'ın ceza sahası içerisinde kafayla indirdiği top Poli'nin eline çarptı. VAR incelemesi sonucu maçın hakemi pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

16. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

34. dakikada rakibiyle mücadelesinde yerde kalan Gavranovic, Veysel Sarı'ya çelme taktı. 14. dakikadan da bir kartı bulunan Gavranovic, bu pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

41. dakikada Güray Vural'ın sol kanatta yerden sert ortasında, Amilton ve Mukairu ceza sahası içinde topa dokunamayınca, konuk ekip önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

49. dakikada ceza sahası içerisindeki mücadelede rakibinden topu kurtaran Ghacha'nın pasında kale önünde pozisyona giren Doğukan Sinik, uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta attı.

58. dakikada bir pozisyonda Fredy'in ayağı basan Kolovetsios, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kolovetsios 45+5 dakikadan ilk sarı kartını görmüştü.

70. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung soluna uzanarak topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Gökdeniz Bayraktar'ın altıpas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Lung bir kez daha çelerek kornere gönderdi.

78. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği etkili şutta kaleci Lung, topu son anda çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Ghacha'nın vuruşunda da Lung bir kez daha meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Norveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Senegal'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Omicron varyantı, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir

Benzer haberler

Yukatel Kayserispor sahasında galip

Yukatel Kayserispor sahasında galip

Demir Grup Sivasspor deplasmanda kazandı

Antalyaspor Kayserispor'a konuk olacak

Hatayspor Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Hatayspor Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak
Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek