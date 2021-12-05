Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

Trabzon
Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda, başkanlığa Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 9 bin 953 üyenin 1354'ü toplam 20 sandıkta oy kullandı.
Diğer yetkili kurulların da seçiminin yapıldığı kongrede tek aday olan Ağaoğlu, geçerli 1152 oyla, 3 yıllığına yeniden bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.
Trabzonspor'da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu: Daha yeni başladık
Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu, "Biz Trabzonspor olarak, yönetim kurulu olarak 'Daha yeni başladık.' diyoruz." dedi.
Divan Başkanı Ali Sürmen'in seçim sonucunu açıklamasının ardından yeni yönetim kurulu birlikte basın mensuplarına poz verdi.
Daha sonra üyelere hitap eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Hem yeni yönetim kurulunda yer alan arkadaşları hem de görevlerine yeni seçilen değerli kurul başkanlarımızı, kurul üyelerini kutluyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.
Trabzonspor'u arzulanan, hayal edilen ve düşünülen başarıyla kilitlenmiş, başarıya hedeflenmiş çalışma programıyla birlikte layık olduğu noktaya getirmek için var güçleriyle çalışacaklarının sözünü yönetim kurulu adına veren Ağaoğlu, şöyle devam etti:
"Yeni göreve gelen yönetim kurulu ve başkanı olarak bizim hedefimiz sadece şampiyonluk, kupalar ya da sportif başarı değil. Trabzonspor Kulübü şanlı tarihi adına ülke futbolu, ülke sporu adına sorumluluk almış, bu sorumluluğun gereğini yerine getirirken ülke sporunu da farklı bir noktaya taşımış bir kulüp. Trabzonspor, farklı bir misyonun temsilcisi olarak ülke futbolunda yerini almıştır. Trabzonspor Kulübünün hedefi sadece ve sadece şampiyonluk ve sportif başarı değildir. Hepinizin de malum olduğu üzere özellikle son yıllarda sportif anlamda, performans anlamında ve ekonomik anlamda ciddi şekilde kan kaybeden Türk futboluna karşı da tüm kulüpler olarak sorumluluğumuz vardır. Hiçbir kulüp ne ekonomik olarak ne de sportif olarak bu başarısızlıklarda bizim de payımız yoktur diyemez. Bu konuda en ağır sorumluğu da alıp elimizden gelen çabayı sarf edeceğimizden tüm futbol kamuoyu emin olsun."
Ağaoğlu, 54 yıllık şanlı tarihleriyle hiç bitmeyecek bir mücadelenin içerisinde olduklarının bilinciyle asla vazgeçmeden yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, "Her şeyden keyif alarak, sürdürebilir başarının yanı sıra yan yana yürümeye devam ediyoruz. Çünkü, dün bile geçmişte kaldı. Biz Trabzonspor olarak, yönetim kurulu olarak 'Daha yeni başladık.' diyoruz." şeklinde konuştu.
Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'da başkanlığa yeniden seçilen Ağaoğlu'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu için kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Trabzonspor Kulübü'nün 78. olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo-mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.