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Spor, Futbol

Göztepe evinde galip

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

Ali Korkmaz   | 06.12.2021
Göztepe evinde galip Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk etti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Ertuğrul Ersoy ile Jahovic arasındaki mücadelede Jahovic yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk pozisyonda penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Jahovic, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun şutunda savunmadan seken top, üst direğe çarpıp kornere çıktı.

45+4. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Halil'in pasıyla topa hareketlenen Jahovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın 49. dakikasında sol kanatan Halil İbrahim Pehlivan'ın yaptığı ortada Dicko'nun vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

Müsabakada ilk sarı kartını 51. dakikada gören Obinna, 58. dakikada Caulker'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

59. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

75. dakikada Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içinde buluşan Recep Niyaz'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

78. dakikada ceza sahası dışından Kenan Özer'in yaptığı sert vuruşta top direğe çarpıp üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Sagal'ın yaptığı ortada yakın mesafede Caulker'ın yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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