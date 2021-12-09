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Spor, Futbol

Hatayspor, Altay'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Altay ile deplasmanda karşılaşacak.

Lale Köklü Karagöz, Ali Korkmaz   | 09.12.2021
Hatayspor, Altay'a konuk olacak

Hatay/İzmir

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 26 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Kart cezalı oyuncusu olmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Sadık Baş, Bülent Cevahir, Adama Traore ve Mehdi Boudjemaa'nın ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk rakibi Hatayspor

Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Atakaş Hatayspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.

Ligde 8 maçtır kazanamayan Altay, 16. haftaya 18 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.

Altay, rakibiyle Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

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