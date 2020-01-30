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Spor, Futbol

Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti

İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübünden Slovak futbolcu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Engin Özekinci   | 30.01.2020
Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti

Konya

İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübünden Slovak futbolcu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı.

Her iki kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki Robert Mak, yeşil-beyazlı ekipte 29 numaralı formayı giyecek.

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