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Spor, Futbol

Sivasspor 3 puana ikinci yarıda uzandı

Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.

Basir Gülüm   | 21.12.2020
Sivasspor 3 puana ikinci yarıda uzandı Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin altıpas üzerinden çektiği şutta, kaleci Sehic gole izin vermedi.

13. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Gradel'in şutunda, kaleci Sehic topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

41. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.

60. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içinden pasına hareketlenen Fajr'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

63. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi. 

84. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Milosevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti. 

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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