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Spor, Futbol

Antalyaspor iç sahada dördüncü galibiyetini aldı

Süper Lig'in 13. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, iç sahada bu sezon dördüncü galibiyetini elde etti.

Oktay Özden   | 21.12.2020
Antalyaspor iç sahada dördüncü galibiyetini aldı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi. 

10. dakikada Kvrzic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Sam'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton, kaleci Doğan Alemdar'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında Fredy, ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

65. dakikada Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon için VAR incelemesine başvuran hakem Ümit Öztürk, bu futbolcunun Veysel Sarı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golün geçerli olmadığına hükmetti.

70. dakikada bir kez daha Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon sonrası VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan hakem Ümit Öztürk, pozisyonu izledikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı. 

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Hes Kablo Kayserispor maçından önce sahasında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan kırmızı-beyazlılar, 13. hafta sonunda puanını 17'ye yükseltti. 

Ligde 8 haftadır kazanamayan konuk ekip ise 10 puanda kaldı.

Ersun Yanal ile iç sahada üst üste ikinci galibiyet 

Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı. 

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