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Spor, Futbol

Konyaspor Kulübünün yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Konyaspor Kulübünün yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Taner Aydın   | 12.08.2020
Konyaspor Kulübünün yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Konya

Konyaspor Kulübünün yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Yeşil-beyazlı kulübün geçen hafta yapılan olağan genel kurulunda Hilmi Kulluk'un yeniden başkan seçilmesinin ardından yeni yönetim kurulunda görev dağılımı da belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantı sonrasında görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Kulüp başkanı Hilmi Kulluk, ikinci başkan Ekrem Coşkun, başkan vekili Nuh Kaygısız, başkan yardımcısı Bünyamin Yakup Sarıtaş ve Zahir Renklibay, genel sekreter Güven Öten, genel sayman Kani Uğur Öncan, asbaşkanlar Ali Kemal Işıkçeviren, Cengiz Yönet, Muammer Akın, Mehmet Akcan, Mehmet Orhan, yönetim kurulu üyeleri Hakan Faydasıçok, Gökhan Çelik ve Vahdi Karacaoğlu.

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