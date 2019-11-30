Çaykur Rizespor evinde 3 puan aldı

Rize
Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.
Maçın 3. dakikasında ev sahibi ekip ilk tehlikeli atakta öne geçti. Ceza sahası dışında savunmadan Diagne'nin uzaklaştırmak istediği topu araya giren Oğulcan Çağlayan kaptı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından bekletmeden vuruşunda, Anicic'e çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
10. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Umar'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0
11. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Çaykur Rizespor defansından seken topu önünde bulan Milosevic, ceza sahası çizgisi üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
27. dakikada kazanılan faul atışında Attamah'ın ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
İkinci yarı
53. dakikada Milesovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, sekerek filelere gitmekte olan topu kaleci Zafer Görgen, yatarak kornere çeldi.
61. dakikada Attamah'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Samudio'nun bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı yatarak topu kontrol etmeyi başardı.
71. dakikada maçın birinci yardımcı hakemi Ekrem Kan'a tepki gösteren Çaykur Rizespor antrenörü Korhan Özen'e maçın hakemi Halis Özkahya tarafından sarı kart gösterildi.
74. dakikada Melnjak'ın ara pasında topla buluşan Sasse savunmadan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girdi. Bu futbolcunun bekletmeden plase vuruşunda top kalesi Serkan Kırıntılı'nın sağından filelere gitti: 3-1
90+2. dakikada Attamah'ın sağdan ceza sahası içerisine pasında Sasse'nin penaltı noktasında düzeltip vuruşunda, yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.