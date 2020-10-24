MKE Ankaragücü'nde iki kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara
MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, rutin testlere devam edildiği belirtilerek, "Koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
MKE Ankaragücü'nde hafta içinde dört futbolcu, bir teknik heyet personeli ve iki sağlık çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.