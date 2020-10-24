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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi’nde düzenlenen AFAD Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Çalışma Grupları toplantısında konuşuyor.
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Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Halil İbrahim Avşar   | 24.10.2020
Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Ankara

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Bu sezon oynadığı 4 maçta 4 puan toplayan Gençlerbirliği, haftaya 19. sırada girdi.

Geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor'a yenilen Mert Nobre yönetimindeki başkent ekibi, bu mağlubiyeti Malatya deplasmanında telafi etmeye çalışacak.

Gençlerbirliği'nde Salih Dursun ve Giovanni Sio, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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