Lider Sivasspor sahasında kazandı

Sivas
Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
2. dakikada Koita'nın pasıyla topla buluşan Sadiku'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
10. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın kafayla indirdiği topa Hakan Arslan ceza yayı üzerinden sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlara gitti: 1-0
17. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Goiano, meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yatabare'ye doğru çıkardı. Boş durumdaki Yatabare, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 2-0
30. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Yatabare, altıpas içinde topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ten döndü.
43. dakikada Emre Kılınç orta sahadan aldığı topla ceza alanına sokuldu. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla auta çıktı.
İkinci yarı
55. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ceza alanına ortasında Caner Osmanpaşa'dan seken topu önünde bulan Koita, sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Samassa, son anda topu kornere çeldi.
64. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı köşe atışında, Mustafa Pektemek topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinden döndü.
69. dakikada İlhan Depe'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde bulunan Yatabare müsait pozisyonda topa dokunamadı.
73. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ceza alanına ortasında, savunmadan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Emre Kılınç'ın sert vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.
86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmadan döndü.
90. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün üzerinden geçerek yandan auta çıktı.
Müsabaka, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.