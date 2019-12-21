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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Volkan Kaşik   | 21.12.2019
Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Süper Lig 16. hafta maçında 6. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Melnjak, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kaleci Farnolle'dan seken topu önünde bulan Oğulcan Çağlayan'ın altıpas içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

46. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahasına yolladığı topa iyi yükselen Jahovic, Robin Yalçın'a pas vermek istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın elinde kaldı.

45. dakikada Umar'ın pasıyla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada sağ kanattan BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasıyla buluşan Fofana'nın vuruşu auta çıktı.

71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği Umar'un vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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