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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 15. haftası, yapılan iki maçla tamamlanırken, Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.

Süha Gür   | 16.12.2019
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'in 15. haftası, yapılan iki maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakalarında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir evinde İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3

Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-2

Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 1-2

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

16. haftanın programı 

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Aralık Cuma:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK

20.00 Göztepe-Galatasaray

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor

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