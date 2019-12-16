Trabzonspor evinde Denizlispor'a yenildi

Trabzon
8. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta, kaleci Stackhowiak, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
10. dakikada Rodallega'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.
15. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışından yerden vuruşunda, kaleci Stackhowiak topun sahibi oldu.
18. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, Sörloth'un dokunmak istediği top yakın mesafedeki Obi Mikel'in önüne düştü. Bu futbolcunun çapraz pozisyondan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
20. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Novak'ın etkili kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak sol köşesine doğru uzanarak topu güçlükle kornere çeldi.
21. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Sturridge'nin yerden pasında Nwakaeme'den önce araya girmek isteyen Oğuz Yılmaz, altıpas içinde ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi: 1-0
25. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
29. dakikada Barrow'un soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
37. dakikada Sörloth'un pasında ceza alanı içinde Sturridge topu filelere gönderdi. Hakem Halis Özkahya, Video Yardımcı Hakem sisteminin uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
54. dakikada Sturridge'in pasında sağdan ceza alanı içine giren Yusuf Sarı'nın art arda iki şutunu da kaleci Stackhowiak önledi.
59. dakikada Yukatel Denizlispor skora denge getirdi. Aissati'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde uygun durumda Rodallega, düzgün bir kafa vuruşuyla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından filelerle buluşturdu: 1-1
67. dakikada Rodallega'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top yandan az farkla auta gitti.
74. dakikada Sörloth'un ara pasında yakın mesafeden Ekuban'ın şutunda, kaleci Stackhowiak'ın müdahale ettiği top kornere çıktı.
81. dakikada Sosa'nın ara pasında Abdulkadir Parmak'ın aşırtma vuruşunda, top üstten auta gitti.
82. dakikada konuk takım öne geçti. Barrow'un pasında Estupinan'ın vuruşunda top, Rodallega'nın önüne düştü. Bu futbolcu da altıpas içinde kaleci Uğurcan Çakır'dan sıyrılarak topu filelere gönderdi: 1-2.
Karşılaşma Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.