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Spor, Futbol

Ümit Özat, Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Çelik'in başına geçti

Teknik direktör Ümit Özat, Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Çelik ile anlaştı.

Emrah Oktay   | 16.12.2019
Ümit Özat, Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Çelik'in başına geçti

İstanbul

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, son olarak TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat, Türk iş adamı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu ve başkanlığını yaptığı kulüple 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Geçen sezon 12 takımlı ligi 7. sırada bitiren Zenica şehrinin temsilcisi, bu sezon ise 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.

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