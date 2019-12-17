Euro
6.56
Dolar
5.88
BIST 100
111,073.70
Altın
1,476.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’de genel kurula hitap ediyor Konya Mevlana Kültür Merkezinde Şebiarus Töreni düzenleniyor
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çaykur Rizespor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, son 16 turuna yükseldi.

İlyas Gün   | 17.12.2019
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çaykur Rizespor son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, son 16 turuna yükseldi.

53. dakikada Yılport Samsunsporlu futbolcu Enes İslam İlkin, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

55. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Konuk ekibin kullandığı köşe atışında, Chatziisaias'ın ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu arka direkte Scepovic ağlara gönderdi: 0-1

87. dakikada Yılport Samsunspor skora denge getirdi. Ev sahibi takımın atağında, Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'den seken topu Ahmethan Köse, plase bir vuruşla filelere yolladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor
Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor
NATO: 70 yılda nereden nereye?
'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi?
Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çaykur Rizespor son 16 turuna yükseldi

Antalyaspor, son 16 turuna yükseldi

Kasımpaşa kupada son 16 turuna yükseldi

Kasımpaşa kupada son 16 turuna yükseldi
Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu
Tarihinde ilk kez Beşiktaş'ı ağırlayacak Erzincan'da kupa maçı heyecanı

Tarihinde ilk kez Beşiktaş'ı ağırlayacak Erzincan'da kupa maçı heyecanı